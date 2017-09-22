Видео стычки во время выступления Эрдогана в Нью-Йорке появилось в Сети

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Нью-Йорк, 22 сентября. В Сети появилась видеозапись стычки между сторонниками и противниками президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Инцидент произошел во время его выступления в Нью-Йорке.

Эрдоган произносил речь на мероприятии Турецко-американского национального координационного комитета (TASC) в отеле Marriott Marquis. В какой-то момент, в зале начали раздаваться крики «Террорист!», сообщает информационный портал «Ньюинформ». Произошла стычка между сторонниками и противниками турецкого лидера.

Охранники быстро вывели нарушителей спокойствия из зала. Чуть позже, участники протеста заявили, что хотели обратить внимание на военные преступления властей Турции.