«Нафтогаз» назвал условие возвращения к закупке газа и нефти у России

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Киев, 22 сентября. Украина к 2030 году может вернуться к закупке газа и нефти у России в случае отсутствия устойчивой системы развития. Об этом заявил директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Мы видим очень негативные тенденции. Возвращаются какие-то схемы… Есть риск, что все вернется на круги своя, и к 2030 году Украина будет снова покупать российские газ и нефть», — цитирует его издание «Новое время».

По его мнению, если устойчивая система развития в стране будет отсутствовать, Украина вернется к более устойчивой олигархической системе, передает Газета.Ру.

Ранее Витренко сообщил, что «Нафтогаз» намерен увеличить сумму исковых требований к «Газпрому» из-за потери активов в Крыму с 5 до 7 млрд долларов. Директор компании утверждал, что данная сума является «консервативной оценкой международных экспертов рыночной ценности утраченных активов»,