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Президент Румынии расстроил Порошенко новостью об отмене визита на Украину
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    Президент Румынии расстроил Порошенко новостью об отмене визита на Украину

    9:42  22 Сентября 2017
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    Президент Румынии расстроил Порошенко новостью об отмене визита на Украину

    Бухарест, 22 сентября. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил свой визит на Украины, который намечался в октябре. Как стало известно, на решение румынского лидера повлиял новый украинский закон об образовании.

    Как заявил президент, он лично сообщил своему украинскому коллеге Петру Порошенко об отмене визита во время поездки в штаб-квартиру НАТО, в связи с чем глава Украины «ушел довольно обеспокоенным».

    «Узнав об этом законе, я отменил свой визит на Украину и отказался от встречи с председателем (украинского. — ред.) парламента, которая была назначена на конец сентября», — отметил Йоханнис.

    По его словам, решение отменить визит на Украины является чрезвычайно сильным дипломатическим сигналом. 

    «Отмена визита президента — очень сильный сигнал», — подчеркнул он, сообщает RT.

    Президент Румынии расстроил Порошенко новостью об отмене визита на Украину

    Ранее в министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали принятие Киевом нового закона «Об образовании», утвердивший тотальную украинизацию среднего образования.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #румыния
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