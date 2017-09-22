Немцы хотят видеть Путина канцлером Германии

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Берлин, 22 сентября. Жителям Германии предлагают избрать президента РФ Владимира Путина канцлером ФРГ. Плакаты с таким призывом появились недалеко от Рейхстага за несколько дней до выборов в бундестаг.

«Выберите Путина канцлером», — написано на листовках с изображением российского лидера, выполненных в стиле блока «Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз», возглавляемого канцлером Ангелой Меркель, сообщает журнал Zuerst.

Выборы в немецкий бундестаг пройдут 24 сентября.