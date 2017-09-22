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Немцы хотят видеть Путина канцлером Германии
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    Немцы хотят видеть Путина канцлером Германии

    10:00  22 Сентября 2017
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    Немцы хотят видеть Путина канцлером Германии

    Берлин, 22 сентября. Жителям Германии предлагают избрать президента РФ Владимира Путина канцлером ФРГ. Плакаты с таким призывом появились недалеко от Рейхстага за несколько дней до выборов в бундестаг.

    «Выберите Путина канцлером», — написано на листовках с изображением российского лидера, выполненных в стиле блока «Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз», возглавляемого канцлером Ангелой Меркель, сообщает журнал Zuerst.

    Выборы в немецкий бундестаг пройдут 24 сентября.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #фрг #канцлер
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