Псевдогинеколога из Красноярска задержали за развращение девочек

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Красноярск, 22 сентября. Семь несовершеннолетних жительниц разных регионов пострадали от действий красноярского педофила. 23-летний мужчина выдавал себя за доктора и требовал от юных «пациенток» интимные фото. Сейчас он задержан, уголовное дело возбуждено по статьям «Совершение развратных действий без применения насилия» и «Действия сексуального характера совершенные в отношении лиц, не достигших 14 и 16-летнего возраста».

По версии следствия, с апреля 2016 года по февраль 2017 года молодой человек представлялся в социальных сетях врачом-гинекологом или врачом-маммологом. Переписываясь с несовершеннолетними девочками, он просил их выслать ему свои фотографии интимного содержания и общался на подобного рода темы.

Все это он делал якобы для дачи рекомендаций и советов. Следователи установили, что от действий злоумышленника пострадали семь несовершеннолетних жительниц РФ в возрасте от 11 до 16 лет.