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Псевдогинеколога из Красноярска задержали за развращение девочек
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    Псевдогинеколога из Красноярска задержали за развращение девочек

    9:14  22 Сентября 2017
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    Псевдогинеколога из Красноярска задержали за развращение девочек

    Красноярск, 22 сентября. Семь несовершеннолетних жительниц разных регионов пострадали от действий красноярского педофила. 23-летний мужчина выдавал себя за доктора и требовал от юных «пациенток» интимные фото. Сейчас он задержан, уголовное дело возбуждено по статьям «Совершение развратных действий без применения насилия» и «Действия сексуального характера совершенные в отношении лиц, не достигших 14 и 16-летнего возраста».

    По  версии следствия, с апреля 2016 года по февраль 2017 года молодой человек представлялся в социальных сетях врачом-гинекологом или врачом-маммологом. Переписываясь с несовершеннолетними девочками, он просил их выслать ему свои фотографии интимного содержания и общался на подобного рода темы.

    Все это он делал якобы для дачи рекомендаций и советов. Следователи установили, что от действий злоумышленника пострадали семь несовершеннолетних жительниц РФ в возрасте от 11 до 16 лет. 

    «Подозреваемый вину свою в совершенном преступлении полностью признал. Проведена комплексная психологическая судебная экспертиза, которая признала его способным осознавать характер своих действий», — сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.

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    Автор: Борис Любимов
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