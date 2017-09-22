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Технологии
Ученые озвучили дату, когда 1,5-тонный спутник упадет на Землю
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    Ученые озвучили дату, когда 1,5-тонный спутник упадет на Землю

    9:12  22 Сентября 2017
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    Ученые озвучили дату, когда 1,5-тонный спутник упадет на Землю

    Вашингтон, 22 сентября. Полуторатонный советский спутник связи «Молния-1-44» скоро сойдет с орбиты. По предварительным данным, он упадет на Землю 20 октября.

    Сейчас аппарат стремительно теряет скорость, сообщило стратегическое командование США. О месте падения спутника не сообщается. Однако специалисты высказывают опасения, что «Молния» не полностью сгорит в плотных слоях атмосферы, какое-то количество обломков долетит до нашей планеты. Причем, это произойдет на 8 дней раньше, чем ожидалось.

    Ранее сообщалось, что ученые из США заявили, что еще один советский спутник в скором времени прекратит свое существование.

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    Автор: Алексей Громов
    #космос #технологии #спутник
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