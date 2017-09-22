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«Жигули» насмерть сбили пешехода в Удмуртии: появилось фото с места ДТП
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    «Жигули» насмерть сбили пешехода в Удмуртии: появилось фото с места ДТП

    9:34  22 Сентября 2017
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    ДТП

    Ижевск, 22 сентября. На Воткинском шоссе в Удмуртии автомобиль «ВАЗ-2104» насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. 

    По словам очевидцев, накануне вечером в районе поселка Италмас отечественный автомобиль на высокой скорости сбил пешехода. Мужчина перебегал дорогу вне пешеходного перехода и в зоне плохой освещенности. Однако на его одежде были светоотражающие элементы. 

    Полученные мужчиной травмы оказались смертельными, передает ГТРК «Удмуртия». Кадры с места аварии были опубликованы в социальных сетях.

    «Жигули» насмерть сбили пешехода в Удмуртии: появилось фото с места ДТП

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    Автор: Борис Любимов
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