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Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии
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    Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

    9:00  22 Сентября 2017  /обновлено: 9:25  22 Сентября 2017
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    Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

    Владикавказ, 22 сентября. Контрольно-пропускной пункт (КПП) в Моздокском районе Северной Осетии обстреляли двое неизвестных. Как стало известно, ранения получили трое полицейских ОМВД России. 

    Региональное управление МВД сообщает, что обстрел КПП произошел в ночь на пятницу. Полицейскими был открыт ответный огонь. Трое правоохранителей получили ранения и были госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

    В настоящее время проводится розыск преступников.

    Как стало известно ФАН, ранения получили сотрудники отдельной роты ДПС ОМВД России по Моздокскому району, их возраст 25, 26 и 38 лет.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #северная осетия
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