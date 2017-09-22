Лавров обсудил с главой МККК вопросы оказания гумпомощи жителям Сирии и Донбасса

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Москва, 22 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером тему оказания гумпомощи жителям Сирии и Донбасса. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Лавров и Мауер обсудили деятельность МККК в России и вопросы взаимодействия страны с организацией по совместному реагированию на гуманитарные кризисы в регионах мира.

«Особое внимание было уделено обстановке на юго-востоке Украины и ситуации в Сирии, в частности вопросам наращивания гуманитарной помощи гражданскому населению», — добавили в МИД РФ.

Как передает RT, у Лаврова также прошла встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Собеседники обменялись мнениями по вопросу реформы ООН, ситуации в Сирии и вокруг Северной Кореи. Также они обсудили вопросы мира и безопасности в Европе.