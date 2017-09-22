Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Житель Ленобласти задушил жену поясом халата
Новости Сирии
Лавров обсудил с главой МККК вопросы оказания гумпомощи жителям Сирии и Донбасса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров обсудил с главой МККК вопросы оказания гумпомощи жителям Сирии и Донбасса

    8:59  22 Сентября 2017
    49

    Лавров обсудил с главой МККК вопросы оказания гумпомощи жителям Сирии и Донбасса

    Москва, 22 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером тему оказания гумпомощи жителям Сирии и Донбасса. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

     Лавров и Мауер обсудили деятельность МККК в России и вопросы взаимодействия страны с организацией по совместному реагированию на гуманитарные кризисы в регионах мира.

    «Особое внимание было уделено обстановке на юго-востоке Украины и ситуации в Сирии, в частности вопросам наращивания гуманитарной помощи гражданскому населению», — добавили в МИД РФ.

    Лавров обсудил с главой МККК вопросы оказания гумпомощи жителям Сирии и Донбасса

    Как передает RT, у Лаврова также прошла встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Собеседники обменялись мнениями по вопросу реформы ООН,  ситуации в Сирии и вокруг Северной Кореи. Также они обсудили вопросы мира и безопасности в Европе.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 50359

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29065

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41812

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20785

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8280
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Цукерберг: Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»

        Цукерберг: Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»

        6:57   22 Сентября 2017
        2779
        Сирия: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском

        Сирия: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском

        4:58   22 Сентября 2017
        2282
        Сирия: с начала операции от боевиков ИГ освобождено почти 90% территории страны

        Сирия: с начала операции от боевиков ИГ освобождено почти 90% территории страны

        0:24   22 Сентября 2017
        355
        Сирия: военные РФ рассказали подробности боя против боевиков в Идлибе

        Сирия: военные РФ рассказали подробности боя против боевиков в Идлибе

        23:52   21 Сентября 2017
        18637