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Происшествия
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Происшествия
В Сети появились фото крупного ДТП в Рязани, где машина сбила ребенка
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    В Сети появились фото крупного ДТП в Рязани, где машина сбила ребенка

    8:55  22 Сентября 2017
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    В Сети появились фото крупного ДТП в Рязани, где машина сбила ребенка

    Рязань, 22 сентября. Крупное ДТП произошло в Рязани в четверг. Как сообщают очевидцы аварии в социальных сетях, инцидент произошел на Весенней улице. Отмечается, что на пересечении с улицой Высоковольтной автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода. Свидетели происшествия также рассказали, что машина двигалась на высокой скорости и наехала на человека, переходящего дорогу по пешеходному переходу.

    По данным из Сети, ребенок получил серьезные травмы, но остался жив.

    Также пользователи добавили, что на этом участке дороги плохая видимость. Правоохранительные органы официальной информации об аварии пока не предоставили.

    В Сети появились фото крупного ДТП в Рязани, где машина сбила ребенка

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    Автор: Алия Садыкова
    #дтп #рязань
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