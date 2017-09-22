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Происшествия
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Украина
Байкеры Италии отправят детям Донбасса 200 кг гуманитарной помощи
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    Байкеры Италии отправят детям Донбасса 200 кг гуманитарной помощи

    8:53  22 Сентября 2017
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    Байкеры Италии отправят детям Донбасса 200 кг гуманитарной помощи

    Рим, 22 сентября. Итальянским байкерам удалось собрать около 200 килограммов учебников, канцелярских принадлежностей и игрушек для детей Донбасса. Гуманитарный груз будет отправлен в Донецкую область в ближайшее время.

    Вещи были собраны в ходе акции, которая прошла в четверг в Риме, сообщает РИА Новости. Сбор помощи продлился несколько часов и завершился небольшим мотопробегом вокруг площади. Представитель оргкомитета Клаудиа Корбут рассказала, что изначально планировалось собрать 100 кг игрушек и школьных принадлежностей. Однако к концу мероприятия вес коробок с вещами составил 200 кг.

    Теперь гуманитарный груз отправится в школу в Петровском районе Донецка и большой интернат в Краснодоне. По словам организаторов, было решено провести еще несколько акций по сбору вещей для детей Донбасса.

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    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #италия #рим #байкеры
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