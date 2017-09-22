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Россия
Минобрнауки представит Путину предложения по применению базовых учебников
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    Минобрнауки представит Путину предложения по применению базовых учебников

    8:30  22 Сентября 2017
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    Минобрнауки представит Путину предложения по применению базовых учебников

    Москва, 22 сентября. Министерство образования и науки России по поручению президента страны Владимира Путина подготовило предложения по повышению качества экспертизы, а также разработке и применению базовых учебников, рекомендуемых к использованию в школах.

    Как пишет RT, ссылаясь на данные ведомства, речь идет о возможности выбора учителем линейки, состоящей из проверенных, выверенных учебников.

    В Миноборнауки рассказали, что в данный момент действует утвержденный в 2014 году перечень учебников, рекомендуемых для использования в российских школах. Ежегодно в список вносились правки. Также в министерстве добавили, что в перечне 1377 учебников.

    Минобрнауки представит Путину предложения по применению базовых учебников

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    Автор: Алия Садыкова
    #путин #минобрнауки
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