Смертельное ДТП в Самарской области унесло жизнь велосипедиста

В Избранное

Тольятти, 22 сентября. Смертельное ДТП произошло вечером в селе Выселки Ставропольского района. Велосипедист угодил под колеса автомобиля, когда решил перебраться на другую сторону улицы.

Известно, что велосипедист ехал по левой обочине улице Дорожной в селе Выселки. Мужчина начал пересекать проезжую часть перед близко идущим автомобилем и попал под колеса. Машиной Lada Priora управлял 24-летний молодой человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии велосипедист скончался от полученных травм по пути в больницу. По данным полицейских, водитель Lada Priora был был трезв.