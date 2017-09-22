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Происшествия
Смертельное ДТП в Самарской области унесло жизнь велосипедиста
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    Смертельное ДТП в Самарской области унесло жизнь велосипедиста

    8:32  22 Сентября 2017
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    Смертельное ДТП в Самарской области унесло жизнь велосипедиста

    Тольятти, 22 сентября. Смертельное ДТП произошло вечером в селе Выселки Ставропольского района. Велосипедист угодил под колеса автомобиля, когда решил перебраться на другую сторону улицы.

    Известно, что велосипедист ехал по левой обочине улице Дорожной в селе Выселки. Мужчина начал пересекать проезжую часть перед близко идущим автомобилем и попал под колеса. Машиной Lada Priora управлял 24-летний молодой человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    В результате аварии велосипедист скончался от полученных травм по пути в больницу. По данным полицейских, водитель Lada Priora был был трезв.

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    Автор: Алексей Громов
    #дтп #тольятти
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