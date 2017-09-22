Гендиректор «Телеграфа» рассказал об увольнении в июле всех сотрудников

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Москва, 22 сентября. Компания «Телеграф» в июле 2017 года уволила всех сотрудников, кроме генерального директора.

Как сообщается на telegra.ph, компания более не ведет никакой деятельности, за исключением судов с Антоном Розенбергом. Генеральный директор «Телеграфа» Александр Степанов в своем блоге разъяснил суть конфликта с «экс-сотрудником Telegram» Антоном Розенбергом. Он обвинил его в искажении фактов.

Напомним, ранее основатель «ВКонтакте» Павел Дуров опроверг утверждения Розенберга, что «Телеграф» подконтролен ему или имеет отношение к Telegram.