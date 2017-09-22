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Испанский суд оштрафовал власти Каталонии за идею о референдуме
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    Испанский суд оштрафовал власти Каталонии за идею о референдуме

    8:18  22 Сентября 2017
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    Испанский суд оштрафовал власти Каталонии за идею о референдуме

    Барселона, 22 сентября. Конституционный суд Испании принял решение оштрафовать всех причастных к организации референдума о независимости Каталонии, который был запланирован на 1 октября.

    Такое решение суд принял на основании неподчинения граждан, которые собираются провести голосование, несмотря на то, что испанские власти не признают его законность, пишет El Confidencial. Издание сообщает, что руководитель департамента экономики Каталонии Жозеп Мария Жове приговорен к штрафу в 12 тысяч долларов. Он обязан платить эту сумму каждый день. Кроме этого, 15 членов территориальных администраций провинции обязаны платить шесть тысяч евро до тех пор, пока идея о независимости Каталонии не исчезнет.

    Все оштрафованные могут избежать наказания в случае, если откажутся от своих действий в течение суток с момента публикации решения. В противном случае начисление штрафов начнется в 10 часов утра.

    Напомним, что недавно полиция Испании провела обыски в правительстве Каталонии.

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    Автор: Алексей Громов
    #каталония #испания #референдум
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