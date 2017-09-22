Спутник «Глонасс-М», запущенный с Плесецка, выведен на целевую орбиту

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Москва, 22 сентября. Российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М» в расчетное время вышел на целевую орбиту.

Об этом рассказали в Минобороны России. Как ответили в военном ведомстве, «Глонасс-М» был запущен расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк.

В данный момент спутником управляют наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС.

В министерстве также подчеркнули, что устойчивая телеметрическая связь поддерживается с космическим аппаратом. Бортовые системы «Глонасс-М» работают нормально.