Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 22 сентября. Украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики. Как рассказали в пресс-службе Народной милиции республики, ВСУ применили минометы 82 миллиметра, гранатометы, а также БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как пишет РИА Новости, под обстрел попали позиции Народной милиции в населенных пунктах Красный Яр, Фрунзе, Славяносербск, Желобок, а также Калиново, Калиновка, Первомайск и Сокольники. Как отметили в пресс-службе, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе ранее договорилась о прекращении огня и «школьном перемирии».