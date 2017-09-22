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Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
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    Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    7:47  22 Сентября 2017
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    Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 22 сентября. Украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики. Как рассказали в пресс-службе Народной милиции республики, ВСУ применили минометы 82 миллиметра, гранатометы, а также БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

    Как пишет РИА Новости, под обстрел попали позиции Народной милиции в населенных пунктах Красный Яр, Фрунзе, Славяносербск, Желобок, а также Калиново, Калиновка, Первомайск и Сокольники. Как отметили в пресс-службе, жертв, пострадавших и разрушений нет.

    Напомним, контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе ранее договорилась о прекращении огня и «школьном перемирии». 

    Украинские силовики 12 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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    Автор: Алия Садыкова
    #днр #всу #донбасс #лнр #народная милиция
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