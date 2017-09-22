Ученые создали детектор для определения поддельного алкоголя

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Лондон, 22 сентября. Ученые из Университета Манчестера представили портативное устройство, способное отличить поддельные алкогольные напитки.

Как сообщается на сайте phys.org, химики разработали детектор, который назвали SORS. Его работа основана на принципе действия рамановской спектроскопии.

Как объяснили эксперты, лазерный луч пропускается через исследуемое вещество. Затем анализируются изменения в частоте излучения. Специалисты добавили, что некоторые фотоны слабо взаимодействуют с атомами спирта. Так можно определить состав вещества.

Как рассказали ученые, они опробовали устройство на 150 известных марках шотландского виски, рома, джина и водки. Детектор при этом нашел 40 подделок.