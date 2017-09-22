Лавров обсудил с Гутеррешем реформу ООН, Сирию и КНДР

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Нью-Йорк, 22 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию вокруг Сирии, КНДР, а также реформу ООН.

Об этом рассказали в пресс-службе международной организации по итогам встречи политиков.

Отмечается, что Лавров и Гутерреш обменялись мнения по вопросу реформы Организации Объединенных Наций. Также они коснулись международных проблем: ситуацию с Сирией, обстановку на Ближнем Востоке и вокруг КНДР.

Также стороны коснулись темы безопасности в Европе, в том числе «по отношению к Украине».