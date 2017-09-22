Губернатор Бурятии, вступая в должность, принес клятву на двух языках

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Красноярск, 22 сентября. Алексей Цыденов вступая в должность главы Бурятии, принес присягу на двух языках — бурятском и русском. Губернатора избрали на всенародном голосовании 10 сентября впервые за 15 лет.

Во время инаугурации новый глава региона поблагодарил всех, кто поддержал его, и рассказал о грядущих планах. Цыденов подчеркнул, что в своей работе он будет руководствоваться исключительно интересами жителей Бурятии.

Кроме этого, губернатор отметил, что приоритетом для него является решение вопросов образования, здравоохранения, культуры и других социальных вопросов, которые тесно связаны с развитием экономики.

По данным избиркома республики, единоросс Алексей Цыденов набрал на выборах главы Бурятии 87,43% голосов. За него проголосовали более 260 тысяч человек, сообщает РИА Новости.