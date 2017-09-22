В Южно-Сахалинске изъяты 32 тысячи бутылок контрафактного алкоголя

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Южно-Сахалинск, 22 сентября. Полицейские на Сахалине изъяли из оборота 32 тысячи бутылок контрафактного алкоголя и 10 тонн спирта. Об этом рассказали в УМВД России по региону. Отмечается, что мероприятия по задержанию продукции провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Южно-Сахалинску совместно с оперативниками областного ведомства.

Полицейские наткнулись на крупную партию нелегального алкоголя. Было изъято 32 тысяч бутылок и 10 тонн спирта в канистрах. Как добавили в правоохранительных органах, алкоголь хранился на одном из складов Южно-Сахалинска и в частном гараже. Три грузовых контейнера были забиты коробками с крепкими алкогольными напитками. Также преступники намеревались сбыть около сотни пятилитровых канистр со спиртом.