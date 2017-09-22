Тела трех мужчин найдены возле реки в Хабаровском крае

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Хабаровск, 22 сентября. На берегу реки в Хабаровской крае были найдены тела трех мужчин. Как рассказали в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, трупы обнаружили местные жители.

Отмечается, что это могут быть рыбаки, пропавшие десять дней назад. Тела были найдены в 100 километрах ниже по течению от того места, где велись поиски.

Ранее сообщалось, что с 13 сентября в регионе ищут трех мужчин, которые выехали на рыбалку. Как пишет РИА Новости, они намеревались ловить рыбу на протоке Шарголь в 50 километрах от Комсомольска-на-Амуре. На берегу были найдены куртка с документами и телефонами и другие вещи, которые могли принадлежать пропавшим.