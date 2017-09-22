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Происшествия
Тела трех мужчин найдены возле реки в Хабаровском крае
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    Тела трех мужчин найдены возле реки в Хабаровском крае

    7:06  22 Сентября 2017
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    Тела трех мужчин найдены возле реки в Хабаровском крае

    Хабаровск, 22 сентября. На берегу реки в Хабаровской крае были найдены тела трех мужчин. Как рассказали в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, трупы обнаружили местные жители.

    Отмечается, что это могут быть рыбаки, пропавшие десять дней назад. Тела были найдены в 100 километрах ниже по течению от того места, где велись поиски.

    Ранее сообщалось, что с 13 сентября в регионе ищут трех мужчин, которые выехали на рыбалку. Как пишет РИА Новости, они намеревались ловить рыбу на протоке Шарголь в 50 километрах от Комсомольска-на-Амуре. На берегу были найдены куртка с документами и телефонами и другие вещи, которые могли принадлежать пропавшим. 

    Тела трех мужчин найдены возле реки в Хабаровском крае

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    Автор: Алия Садыкова
    #труп #хабаровский край
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