Пекин назвал ошибочным решение S&P понизить суверенный рейтинг КНР

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Пекин, 22 сентября. По мнению представителей министерства финансов КНР, решение компании S&P Global Ratings по снижению суверенного кредитного рейтинга страны является ошибочным и трудным для понимания.

На сайте минифина Китая появилось сообщение, в котором представители ведомства заявили о том, что решение рейтингового агентства S&P является ошибочным. Как считают в министерстве финансов КНР, в последние годы правительство Китая всеми силам проводит структурную реформу, которая ведет к экономическому росту.

Представители ведомства подчеркнули, что «в подобных условиях решение S&P понизить кредитный рейтинг Китая является трудным для понимания».

Напомним, что ранее финансовые аналитики Standard & Poor's понизили суверенные кредитные рейтинги КНР в национальной и иностранной валютах до «A+» с «AA-».