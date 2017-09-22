Трамп и Абэ призвали Китай и Россию усилить давление на КНДР

В Избранное

Вашингтон, 22 сентября. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвали Китай и Россию усилить давление на Северную Корею.

Как рассказали в пресс-службе Белого дома, политики встретились на полях Генеральной ассамблеи ООН. Они также договорились усилить давление на Пхеньян, призвав к тому же Москву и Пекин.

Китай и США взяли на себя обязательство предпринять дополнительные усилия для максимального давления на Северную Корею.

Также состоялась трехсторонняя встреча лидеров Китая, США и Южной Кореи по вопросу на Корейском полуострове.