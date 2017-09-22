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Глава МИД КНДР пригрозил новым испытанием водородной бомбы
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    Глава МИД КНДР пригрозил новым испытанием водородной бомбы

    6:55  22 Сентября 2017
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    Глава МИД КНДР пригрозил новым испытанием водородной бомбы

    Пхеньян, 22 сентября. Глава Министерства иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян может провести новое испытание водородной бомбы в ответ на речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

    «Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета, поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане», — сказал северокорейский министр.Глава МИД КНДР пригрозил новым испытанием водородной бомбы

    Отметим, что ранее Трамп заявил, что если КНДР будет угрожать безопасности США и союзников, то она будет уничтожена.

    В ответ лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Трампа «хулиганом и гангстером, играющим с огнем», а его речь — безумной.

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    Автор: Ирина Новикова
    #кндр #водородная бомба
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