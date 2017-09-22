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Политика
Мадуро не поехал на Генассамблею ООН «из соображений безопасности»
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    Мадуро не поехал на Генассамблею ООН «из соображений безопасности»

    6:39  22 Сентября 2017
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    Мадуро не поехал на Генассамблею ООН «из соображений безопасности»

    Каракас, 22 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что отказался от поездки на Генеральную Ассамблею ООН «из соображений безопасности».

    Как пишет РИА Новости, политика предупредили о возможных атаках со стороны экстремистов, которые имеют власть в США.

    Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс.

    Ранее президент Венесуэлы объявил Трампа «новым Гитлером». 

    Мадуро не поехал на Генассамблею ООН «из соображений безопасности»

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    Автор: Алия Садыкова
    #мадуро #венесуэла
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