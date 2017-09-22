Мадуро не поехал на Генассамблею ООН «из соображений безопасности»

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Каракас, 22 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что отказался от поездки на Генеральную Ассамблею ООН «из соображений безопасности».

Как пишет РИА Новости, политика предупредили о возможных атаках со стороны экстремистов, которые имеют власть в США.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс.

Ранее президент Венесуэлы объявил Трампа «новым Гитлером».