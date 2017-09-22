МИД Казахстана: Переговоры по Сирии в Астане дали положительные результаты

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Астана, 22 сентября. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что переговорный процесс по Сирии в Астане дал положительные результаты. Об этом Абдрахманов рассказал, выступая на Генассамблее ООН.

По словам главы внешнеполитического ведомства Казахстана, республика принимает переговоры по урегулированию ситуации в Сирии для того, чтобы содействовать ее мирному разрешению и переговорам под эгидой ООН в Женеве, сообщает РИА Новости.

Абдрахманов заявил, что астанинский процесс, который начался в начале этого года при непосредственном участии президента Нурсултана Назарбаева, дал очевидные положительные результаты, направленные на укрепление режима прекращения огня, создание зон деэскалации и развитие механизма мониторинга.

Ранее Де Мистура отметил, что переговоры в Астане привели к снижению насилия в Сирии.