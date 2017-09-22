Трамп попросил Порошенко улучшить бизнес-климат на Украине

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Вашингтон, 22 сентября. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко попросил его обратить внимание на улучшение бизнес-климата на Украине.

Отмечается, что американский глава приветствовал экономические реформы, вносящие существенный вклад в экономический рост Украины и ее обороноспособность.

Также Трамп призвал Порошенко больше уделить внимания работе по искоренению коррупции.

Кроме того, главы государств обсудили пути урегулирования конфликта на востоке Украины.