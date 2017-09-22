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Трамп попросил Порошенко улучшить бизнес-климат на Украине
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    Трамп попросил Порошенко улучшить бизнес-климат на Украине

    6:40  22 Сентября 2017
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    Трамп попросил Порошенко улучшить бизнес-климат на Украине

    Вашингтон, 22 сентября. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко попросил его обратить внимание на улучшение бизнес-климата на Украине.

    Отмечается, что американский глава приветствовал экономические реформы, вносящие существенный вклад в экономический рост Украины и ее обороноспособность.

    Также Трамп призвал Порошенко больше уделить внимания работе по искоренению коррупции.Трамп попросил Порошенко улучшить бизнес-климат на Украине

    Кроме того, главы государств обсудили пути урегулирования конфликта на востоке Украины.

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    Автор: Ирина Новикова
    #дональд трамп #петр порошенко #украина
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