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Новости Сирии
Российские военные встретились с сирийскими скаутами в Алеппо
Новости Сирии
Российские военные встретились с сирийскими скаутами в Алеппо
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    Российские военные встретились с сирийскими скаутами в Алеппо

    6:19  22 Сентября 2017
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    Российские военные встретились с сирийскими скаутами в Алеппо

    Алеппо, 22 сентября. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон встретились с отрядом сирийских скаутов в одной из школ Алеппо и поделились с ними навыками выживания в полевых условиях.

    На мастер-классе детям показали, как вязать узлы, перемещать грузы с минимальными усилиями, а также останавливать венозное и артериальное кровотечение, сообщает ТАСС. По словам представителя центра Нурмагомеда Гюлова, палатки пришлось ставить прямо в центре города, на заднем дворе школы. Это связано с тем, что скауты Алеппо пока не могут разбить лагерь в лесу, поскольку за городской чертой небезопасно из-за минных полей.

    Отряд, где российские военные провели мастер-класс, был создан более 20 лет назад. Он не прекратил работать, даже когда в городе велись боевые действия. В нем числится 300 детей. Много сирот.

    Сирийские скауты — старейшая детская организация в стране. Она была основана в 1912 году и входит во Всемирную организацию скаутского движения. 

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #алеппо #скауты
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