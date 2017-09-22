Глава Госдепа обвинил РФ в нарушении обязательств по договору о РСМД

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Нью-Йорк, 22 сентября. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Россия нарушила обязательства по договору по нераспространению оружия массового поражения.

В частности, госсекретарь обвинил Москву в несоблюдении обязательств по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), в нарушении «гарантий безопасности которые были даны в конце холодной войны».

Тиллерсон подчеркнул, что, если Россия должна продемонстрировать приверженность соблюдению взятых на себя обязательств в том случае, если она хочет восстановить доверие к себе и участвовать в разрешении северокорейского кризиса.