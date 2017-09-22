Volvo позволит своим клиентам каждые два года менять машину на новую

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Стокгольм, 22 сентября. Шведский автопроизводитель Volvo разработал абонентский сервис для покупателей своего нового кроссовера ХС40, благодаря которому они смогут менять свою машину на новую каждые 24 месяца.

Сообщается, что с помощью сервиса Care by Volvo владельцы машины также смогут давать ее родственникам или друзьям с использованием новой технологии цифрового ключа.

Пользователи сервиса смогут заказать машину и пользоваться ей за абонентскую плату, составляющую примерно 840 долларов в месяц.

Отмечается, что за эти деньги также обеспечивается заправка, мойка и чистка салона.