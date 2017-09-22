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Технологии
Volvo позволит своим клиентам каждые два года менять машину на новую
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    Volvo позволит своим клиентам каждые два года менять машину на новую

    5:59  22 Сентября 2017
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    Volvo позволит своим клиентам каждые два года менять машину на новую

    Стокгольм, 22 сентября. Шведский автопроизводитель Volvo разработал абонентский сервис для покупателей своего нового кроссовера ХС40, благодаря которому они смогут менять свою машину на новую каждые 24 месяца.

    Сообщается, что с помощью сервиса Care by Volvo владельцы машины также смогут давать ее родственникам или друзьям с использованием новой технологии цифрового ключа.

    Пользователи сервиса смогут заказать машину и пользоваться ей за абонентскую плату, составляющую примерно 840 долларов в месяц.

    Отмечается, что за эти деньги также обеспечивается заправка, мойка и чистка салона.

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    Автор: Ирина Новикова
    #автомобиль #volvo
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