Volvo позволит своим клиентам каждые два года менять машину на новую
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Стокгольм, 22 сентября. Шведский автопроизводитель Volvo разработал абонентский сервис для покупателей своего нового кроссовера ХС40, благодаря которому они смогут менять свою машину на новую каждые 24 месяца.
Сообщается, что с помощью сервиса Care by Volvo владельцы машины также смогут давать ее родственникам или друзьям с использованием новой технологии цифрового ключа.
Пользователи сервиса смогут заказать машину и пользоваться ей за абонентскую плату, составляющую примерно 840 долларов в месяц.
Отмечается, что за эти деньги также обеспечивается заправка, мойка и чистка салона.