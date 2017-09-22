Госдеп выразил обеспокоенность сообщениями о гибели гражданских в Идлибе

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Вашингтон, 22 сентября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что США обеспокоены появившимися сообщениями о гибели гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.

«Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями об авиаударах в провинции Идлиб и северной провинции Хама 19 и 20 сентября», — говорится в сообщении Госдепа, которое цитирует РИА Новости.

По данным США, жертвами ударов стали по меньшей мере три медицинских работника. Кроме того получили повреждения ряд медицинских учреждений, спасательное оборудование и центры гражданской обороны.

Отметим, что американское внешнеполитическое ведомство бездоказательно возложило ответственность за случившееся на правительственные войска Сирии.