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Госдеп выразил обеспокоенность сообщениями о гибели гражданских в Идлибе
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    Госдеп выразил обеспокоенность сообщениями о гибели гражданских в Идлибе

    5:21  22 Сентября 2017  /обновлено: 5:22  22 Сентября 2017
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    Госдеп выразил обеспокоенность сообщениями о гибели гражданских в Идлибе

    Вашингтон, 22 сентября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что США обеспокоены появившимися сообщениями о гибели гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.

    «Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями об авиаударах в провинции Идлиб и северной провинции Хама 19 и 20 сентября», — говорится в сообщении Госдепа, которое цитирует РИА Новости.

    По данным США, жертвами ударов стали по меньшей мере три медицинских работника. Кроме того получили повреждения ряд медицинских учреждений, спасательное оборудование и центры гражданской обороны.Госдеп выразил обеспокоенность сообщениями о гибели гражданских в Идлибе

    Отметим, что американское внешнеполитическое ведомство бездоказательно возложило ответственность за случившееся на правительственные войска Сирии.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #идлиб #госдеп сша
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