Госдеп выразил обеспокоенность сообщениями о гибели гражданских в Идлибе
Вашингтон, 22 сентября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что США обеспокоены появившимися сообщениями о гибели гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
«Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями об авиаударах в провинции Идлиб и северной провинции Хама 19 и 20 сентября», — говорится в сообщении Госдепа, которое цитирует РИА Новости.
По данным США, жертвами ударов стали по меньшей мере три медицинских работника. Кроме того получили повреждения ряд медицинских учреждений, спасательное оборудование и центры гражданской обороны.
Отметим, что американское внешнеполитическое ведомство бездоказательно возложило ответственность за случившееся на правительственные войска Сирии.