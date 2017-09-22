Сирия: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском

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Дамаск, 22 сентября. Военно-воздушные силы Израиля нанесли как минимум 3 авиационных удара по военному аэропорту «Меззе», находящемуся юго-западнее сирийской столицы Дамаска.

Сообщается, что в ночь на пятницу израильские силы вновь атаковали территорию аэродрома. Ранее появилась неподтвержденная информация об ударах по аэропорту.

Отметим, что власти Сирии уже неоднократно заявляли протест против подобных действий Израиля. В последние годы израильские ВВС неоднократно наносили удары по позициям армии Сирии на границе между странами. Отмечалось, что бомбардировки были ответом на перелеты снарядов на территорию Израиля.

Напомним, что в январе 2017 года военный аэродром «Меззе» сирийских ВВС близ Дамаска уже подвергался ракетному обстрелу со стороны израильских сил.

В апреле текущего года израильские ВВС нанесли удар в районе аэропорта Дамаска. Сообщалось, что целью бомбардировок стал склад ливанской группировки «Хезболла».

В начале сентября ВВС Израиля нанесли удар из ливанского воздушного пространства по позициям сирийских военных вблизи населенного пункта Масьяф в провинции Хама. По имеющейся информации, жертвами налета стали 2 человека.