Цукерберг: Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»

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Вашингтон, 22 сентября. Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что передаст конгрессу США данные, связанные с расследованием «российского вмешательства» в выборы в США.

Отмечается, что публично эти данные обнародованы не будут, так как это запрещено федеральным законом.

Также Цукерберг подчеркнул, что Facebook продолжит вести собственное расследование, результаты которого будут переданы правительству, сообщает RT на русском.

Ранее компания объявила, что во время предвыборной кампании в США российские боты приобретали рекламу в социальной сети, для того, чтобы повлиять на исход президентской гонки.