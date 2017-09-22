Ракета «Союз-2.1б» вывела аппарат «Глонасс-М» на околоземную орбиту

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Москва, 22 сентября. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил, что ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на низкую околоземную орбиту космический аппарат «Глонасс-М».

Сообщается, что ракета стартовала в пятницу в 3.03 по московскому времени с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

«Космическая головная часть ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-М» в расчетное время, 03.12 мск, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее RT на русском сообщало, что 23 августа Минобороны России вывело на орбиту спутник для инспекции военного космического аппарата.