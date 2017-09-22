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Ракета «Союз-2.1б» вывела аппарат «Глонасс-М» на околоземную орбиту
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    Ракета «Союз-2.1б» вывела аппарат «Глонасс-М» на околоземную орбиту

    4:02  22 Сентября 2017
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    Ракета «Союз-2.1б» вывела аппарат «Глонасс-М» на околоземную орбиту

    Москва, 22 сентября. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил, что ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на низкую околоземную орбиту космический аппарат «Глонасс-М».

    Сообщается, что ракета стартовала в пятницу в 3.03 по московскому времени с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

    «Космическая головная часть ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-М» в расчетное время, 03.12 мск, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1б», — говорится в сообщении ведомства.

    Ранее RT на русском сообщало, что 23 августа Минобороны России вывело на орбиту спутник для инспекции военного космического аппарата.

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    Автор: Ирина Новикова
    #ракета #глонасс-м
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