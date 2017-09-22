Де Мистура отметил, что переговоры в Астане привели к снижению насилия в Сирии

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Нью-Йорк, 22 сентября. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что переговоры в Астане привели к значительному снижению насилия в этой стране.

«Астанинский процесс и так называемые встречи в Аммане привели к значительному снижению насилия в Сирии», — отметил спецпосланник в ходе выступления на встрече высокого уровня, проходящей в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что Астана практически полностью выполнила свою цель деэскалации конфликта, и теперь пришло время для политических переговоров в Женеве.

Ранее RT на русском сообщало, что участники переговорного процесса в Астане по урегулированию сирийского кризиса достигли соглашения о создании четырех зон деэскалации.