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Де Мистура отметил, что переговоры в Астане привели к снижению насилия в Сирии
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    Де Мистура отметил, что переговоры в Астане привели к снижению насилия в Сирии

    3:38  22 Сентября 2017
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    Де Мистура отметил, что переговоры в Астане привели к снижению насилия в Сирии

    Нью-Йорк, 22 сентября. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что переговоры в Астане привели к значительному снижению насилия в этой стране.

    «Астанинский процесс и так называемые встречи в Аммане привели к значительному снижению насилия в Сирии», — отметил спецпосланник в ходе выступления на встрече высокого уровня, проходящей в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Он подчеркнул, что Астана практически полностью выполнила свою цель деэскалации конфликта, и теперь пришло время для политических переговоров в Женеве.Де Мистура отметил, что переговоры в Астане привели к снижению насилия в Сирии

    Ранее RT на русском сообщало, что участники переговорного процесса в Астане по урегулированию сирийского кризиса достигли соглашения о создании четырех зон деэскалации.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #стаффан де мистура #астана
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