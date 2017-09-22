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Новости Сирии
Опубликованы фотографии возвращения к мирной жизни жителей Дейр эз-Зора
Новости Сирии
Опубликованы фотографии возвращения к мирной жизни жителей Дейр эз-Зора
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    Опубликованы фотографии возвращения к мирной жизни жителей Дейр эз-Зора

    3:20  22 Сентября 2017
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    Опубликованы фотографии возвращения к мирной жизни жителей Дейр эз-Зора

    Дейр эз-Зор, 22 сентября. Издание Farsnews опубликовало фотографии из сирийского города Дейр эз-Зор, постепенно освобождаемого от боевиков. 

    Сообщается, что в город возвращается нормальная жизнь после трехлетней осады.

    Ранее сообщалось, что сирийской армии удалось снять блокаду города Дейр эз-Зор, который находился в осаде боевиков террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ) с 2014 года.Опубликованы фотографии возвращения к мирной жизни жителей Дейр эз-Зора

    Позже президент РФ Владимир Путин направил президенту Сирии Башару Асаду поздравление в связи с успешными действиями сирийских правительственных сил, сообщало RT на русском.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #дейр эз-зор #мирные жители
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