Опубликованы фотографии возвращения к мирной жизни жителей Дейр эз-Зора
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Дейр эз-Зор, 22 сентября. Издание Farsnews опубликовало фотографии из сирийского города Дейр эз-Зор, постепенно освобождаемого от боевиков.
Сообщается, что в город возвращается нормальная жизнь после трехлетней осады.
Ранее сообщалось, что сирийской армии удалось снять блокаду города Дейр эз-Зор, который находился в осаде боевиков террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ) с 2014 года.
Позже президент РФ Владимир Путин направил президенту Сирии Башару Асаду поздравление в связи с успешными действиями сирийских правительственных сил, сообщало RT на русском.
* Организация запрещена на территории РФ.