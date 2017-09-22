Опубликованы фотографии возвращения к мирной жизни жителей Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 22 сентября. Издание Farsnews опубликовало фотографии из сирийского города Дейр эз-Зор, постепенно освобождаемого от боевиков.

Сообщается, что в город возвращается нормальная жизнь после трехлетней осады.

Ранее сообщалось, что сирийской армии удалось снять блокаду города Дейр эз-Зор, который находился в осаде боевиков террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ) с 2014 года.

Позже президент РФ Владимир Путин направил президенту Сирии Башару Асаду поздравление в связи с успешными действиями сирийских правительственных сил, сообщало RT на русском.

* Организация запрещена на территории РФ.