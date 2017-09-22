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Новости Сирии
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Политика
Сирийскому урегулированию необходим комплексный подход – глава МИД Китая
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    Сирийскому урегулированию необходим комплексный подход – глава МИД Китая

    2:53  22 Сентября 2017
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    Сирийскому урегулированию необходим комплексный подход – глава МИД Китая

    Нью-Йорк, 22 сентября. Для успешного мирного урегулирования в Сирии необходим комплексный подход, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, вместе с переговорами необходимо доставлять в страну гуманитарную помощь.

    «Сирийский кризис демонстрирует первые признаки политического урегулирования, мы должны использовать результаты Астаны и Женевы и сильнее продвигать прямые и содержательные переговоры между сирийским правительством и оппозицией», – подчеркнул Ван И.

    Глава китайского МИД указал, что параллельно с переговорами важно предпринимать усилия по полному прекращению боевых действий и предоставлению гуманитарной помощи. Как отметил Ван И, обеспечение поствоенного восстановления страны необходимо для того, чтобы люди смогли поверить в мирные переговоры.

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #оон #ван и
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