Сирийскому урегулированию необходим комплексный подход – глава МИД Китая

В Избранное

Нью-Йорк, 22 сентября. Для успешного мирного урегулирования в Сирии необходим комплексный подход, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, вместе с переговорами необходимо доставлять в страну гуманитарную помощь.

«Сирийский кризис демонстрирует первые признаки политического урегулирования, мы должны использовать результаты Астаны и Женевы и сильнее продвигать прямые и содержательные переговоры между сирийским правительством и оппозицией», – подчеркнул Ван И.

Глава китайского МИД указал, что параллельно с переговорами важно предпринимать усилия по полному прекращению боевых действий и предоставлению гуманитарной помощи. Как отметил Ван И, обеспечение поствоенного восстановления страны необходимо для того, чтобы люди смогли поверить в мирные переговоры.