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Новости Сирии
Помощник госсекретаря США заявил, что Асаду нет места в политическом будущем Сирии
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    Помощник госсекретаря США заявил, что Асаду нет места в политическом будущем Сирии

    3:02  22 Сентября 2017  /обновлено: 3:03  22 Сентября 2017
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    Помощник госсекретаря США заявил, что Асаду нет места в политическом будущем Сирии

    Нью-Йорк, 22 сентября. Помощник госсекретаря США по вопросам населения, беженцев и миграции Саймон Хеншо заявил, что Вашингтон уверен, что президенту Сирии Башару Асаду нет места в политическом будущем Сирии.

    По его словам, Соединенные Штаты добиваются в Сирии трех целей — уничтожения террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ), деэскалации насилия между правительственными силами и оппозицией, а также создание условий для политического переходного периода.Помощник госсекретаря США заявил, что Асаду нет места в политическом будущем Сирии

    «И для этого, совершенно очевидно, необходимо будущее без Башара Асада», — подчеркнул помощник главы Госдепа.

    Ранее RT на русском сообщало, что глава Минобороны России Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина совершил рабочую поездку в Дамаск, где провёл переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сша #сирия #башар асад
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