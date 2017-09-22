Помощник госсекретаря США заявил, что Асаду нет места в политическом будущем Сирии

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Нью-Йорк, 22 сентября. Помощник госсекретаря США по вопросам населения, беженцев и миграции Саймон Хеншо заявил, что Вашингтон уверен, что президенту Сирии Башару Асаду нет места в политическом будущем Сирии.

По его словам, Соединенные Штаты добиваются в Сирии трех целей — уничтожения террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ), деэскалации насилия между правительственными силами и оппозицией, а также создание условий для политического переходного периода.

«И для этого, совершенно очевидно, необходимо будущее без Башара Асада», — подчеркнул помощник главы Госдепа.

Ранее RT на русском сообщало, что глава Минобороны России Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина совершил рабочую поездку в Дамаск, где провёл переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

* Организация запрещена на территории РФ.