Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Опубликованы фотографии возвращения к мирной жизни жителей Дейр эз-Зора
Политика
Великобритания выступила в поддержку любых усилий по снижению насилия в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Великобритания выступила в поддержку любых усилий по снижению насилия в Сирии

    2:40  22 Сентября 2017
    43

    Великобритания выступила в поддержку любых усилий по снижению насилия в Сирии

    Нью-Йорк, 22 сентября. Правительство Великобритании заявило о своей готовности  поддержать любые усилия по снижению уровня насилия в Сирии. С таким заявлением выступил госминистр Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Бёрт, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

    По его словам, Лондон поддержит любое искреннее усилие, которое позволит снизить уровень насилия в Сирии. Однако прежде всего власти Великобритании хотели бы увидеть полное прекращение огня по всей стране.

    Также он добавил, что Великобритания будет готова оказывать помощь в восстановлении Сирии, если там будет образовано устойчивое переходное руководство. Берт подчеркнул, что до конца года Великобритания намерена выделить 2,6 миллиарда фунтов на гуманитарную помощь для Сирии.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #великобритания #берт
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 8120

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29045

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41762

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20697

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8272
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: с начала операции от боевиков ИГ освобождено почти 90% территории страны

        Сирия: с начала операции от боевиков ИГ освобождено почти 90% территории страны

        0:24   22 Сентября 2017
        217
        Сирия: военные РФ рассказали подробности боя против боевиков в Идлибе

        Сирия: военные РФ рассказали подробности боя против боевиков в Идлибе

        23:52   21 Сентября 2017
        3799
        Лавров упрекнул НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

        Лавров упрекнул НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

        23:10   21 Сентября 2017
        77
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24   21 Сентября 2017
        8120