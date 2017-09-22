Великобритания выступила в поддержку любых усилий по снижению насилия в Сирии

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Нью-Йорк, 22 сентября. Правительство Великобритании заявило о своей готовности поддержать любые усилия по снижению уровня насилия в Сирии. С таким заявлением выступил госминистр Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Бёрт, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, Лондон поддержит любое искреннее усилие, которое позволит снизить уровень насилия в Сирии. Однако прежде всего власти Великобритании хотели бы увидеть полное прекращение огня по всей стране.

Также он добавил, что Великобритания будет готова оказывать помощь в восстановлении Сирии, если там будет образовано устойчивое переходное руководство. Берт подчеркнул, что до конца года Великобритания намерена выделить 2,6 миллиарда фунтов на гуманитарную помощь для Сирии.