Сирия новости 22 сентября 07.00: ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому под Дамаском, САР разрешила террористам ИГ покинуть Акербатский котел

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Сирия, 22 сентября. ВВС Израиля нанесли авиаудары по военному аэродрому «Меззе» под Дамаском, ИГ* и власти САР заключили договор, по которому террористы покинут территорию Акербатского котла. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ прорвали оборону террористов ИГ и вошли на территорию острова Сакр, расположенного к востоку от города Дейр эз-Зор, освободили от ИГ населенный пункт Хаммат аш-Шамия в провинции Дейр эз-Зор, обстреляли позиции боевиков в районе города Ар-Растан на севере провинции Хомс, нанесли несколько ударов по позициям боевиков в районе города Кафр Набель в провинции Идлиб, провели ночной рейд, атакуя позиции боевиков в городах Аль-Латамина и Кафр Зита в провинции Хама.

«Исламское государство»: заключило договор с правительством Сирии, согласно которому террористы покинут территорию Акербатского котла в центральных частях провинций Хомс и Хама, отбило атаку САА к юго-востоку от города Дейр эз-Зор.

«Демократические силы Сирии» (SDF): захватили сирийские нефтяные месторождения Табия и Аль-Исба к востоку от города Дейр эз-Зор, обнаружили туннель террористов в районе Мансур в городе Ракка.

ВВС международной коалиции во главе с США: нанесли несколько авиаударов по сирийско-иракской границе к югу от города Абу-Кемаль.

ВВС Израиля: нанесли как минимум 3 авиаудара по военному аэродрому «Меззе» к юго-западу от Дамаска.

Провинция Дамаск

По сообщениям из разных источников, ВВС Израиля нанесли как минимум 3 авиаудара по военному аэродрому «Меззе» к юго-западу от столицы Сирии.

Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

Провинция Хомс

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, ИГ и власти Сирии заключили договор, согласно которому террористы покинут территорию Акербатского котла в центральных частях провинций Хомс и Хама.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@jisrtv) один из источников, артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в районе города Ар-Растан на севере провинции.

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от оставшихся боевиков «Исламского государства»* населенных пунктов внутри «Акербатского котла».

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению информагентства Al-Masdar News, курды захватили сирийские нефтяные месторождения Табия и Аль-Исба к востоку от столицы провинции.

САА при поддержке ВКС РФ прорвала оборону террористов ИГ и вошла на территорию острова Сакр, расположенном к востоку от Дейр эз-Зора, сообщает информагентство Al-Masdar News.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@soundandpic) один из источников, ВВС международной коалиции во главе с США нанесли несколько авиаударов по сирийско-иракской границе к югу от города Абу-Кемаль.

САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ населенный пункт Хаммат аш-Шамия к северо-западу от населенного пункта Ат-Тибни, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников.

Террористы ИГ заявили, что отбили атаку САА к юго-востоку от города Дейр эз-Зор, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@MorocanArab) один из источников.

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам удалось форсировать Евфрат и перебросить часть сил на левый берег. В данный момент САА проводятся работы по укреплению плацдарма и развивается наступление вглубь территорий, которые до этого несколько лет контролировало «Исламское государство». Как отмечают военные эксперты, силы Башара Асада встретят здесь ожесточенное сопротивление со стороны террористов.

Также сообщается, что правительственные силы продолжают освобождать от боевиков городские кварталы Дейр эз-Зора. В данный момент идут бои в районе Хавиджат Сакр.

Провинция Идлиб

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AEJKhalil) один из источников, ВВС Сирии совместно с ВКС РФ нанесли несколько ударов по позициям боевиков в районе города Кафр Набель к западу от города Маарат ан-Нуман.

Напомним, в ходе шестого раунда переговоров в Астане странам-гарантам и другим участникам удалось достичь договоренностей о четвертой зоне деэскалации, которая будет действовать на территории провинции. Мониторинг в этой зоне деэскалации будут вести силы Ирана, России и Турции.

По мнению экспертов, процесс реализации достигнутых договоренностей будет идти довольно сложно, поскольку значительную территории в провинции, включая административный центр, контролируют боевики «Джебхат ан-Нусры»*, а также аффилированные с ними группировки, входящие в альянс «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Бойцы SDF обнаружили туннель террористов в районе Мансур в городе Ракка, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AfarinMamosta) один из курдских источников.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Провинция Хама

Военный источник сообщил информционному агентству Al-Masdar News, что САА планирует атаковать боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» с целью освобождения территории вдоль трассы Хама – Идлиб, включая город Мурек на севере провинции.

Боевики атаковали позиции САА к западу от города Саламия на юге провинции, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников.

ВВС Сирии провели ночной рейд, атакуя позиции боевиков в городах Аль-Латамина и Кафр Зита, сообщают разные источники.

Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.

Ирак

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@ThomasVLinge) один из источников, иракские войска заявили о полном освобождении населенного пункта Анна на севере провинции Анбар. Следующая цель – населенный пункт Рава, расположенный примерно в 10 км к северу от текущей дислокации.

Напомним, ВС Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, готовятся к зачистке анклава ИГ в населенном пункте Хавиджа провинции Киркук на севере страны. По информации иракцев, численность террористов в этом анклаве начитывает до 2000 боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.