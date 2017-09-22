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Новости Сирии
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Украина
Мэр Львова на русском языке лестно отозвался о Путине
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    Мэр Львова на русском языке лестно отозвался о Путине

    2:43  22 Сентября 2017
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    Мэр Львова на русском языке лестно отозвался о Путине

    Львов, 22 сентября. Мэр Львова Андрей Садовый на русском языке похвалил президента РФ Владимир Путина.

    В интервью российской редакции немецкого телеканала Deutsche Welle львовский градоначальник отметил, что Путин является образцом для многих лидеров, но не все об этом говорят.

    «Путин для многих лидеров — как образец, но не все об этом говорят. Такова правда», — сказал он.Мэр Львова на русском языке лестно отозвался о Путине

    Также Садовый подчеркнул, что многие лидеры хотят получить монопольную власть, но это страшно для страны, потому что тогда страна идет вниз.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что не против миротворцев в Донбассе.

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    Автор: Ирина Новикова
    #владимир путин #львов #андрей садовый
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