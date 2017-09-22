Власти США выделили $700 млн на гуманитарную помощь беженцам из Сирии

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Вашингтон, 22 сентября. США выделили дополнительные 697 миллионов долларов на помощь сирийским беженцам. Об этом сообщает госдепартамент США.

Как сообщает американское внешнеполитическое ведомство, 516 миллионов долларов будут использованы, чтобы оказать помощь беженцам внутри Сирии. Еще 88 миллионов будут направлены на помощь беженцами в Иордании, 35 миллионов - в Турции, 29 миллионов - в Ливане, 15 миллионов - в Ираке, 13 миллионов - в Египте и 2 миллиона - в других странах региона.

Напомним, что с 2012 года США потратили на гуманитарную помощь беженцами из Сирии около 7,4 миллиардов долларов.

Ранее RT сообщало, что США выделили 575 миллионов долларов на борьбу с голодом в четырёх странах