Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Опубликованы фотографии возвращения к мирной жизни жителей Дейр эз-Зора
Весь мир
Власти США выделили $700 млн на гуманитарную помощь беженцам из Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти США выделили $700 млн на гуманитарную помощь беженцам из Сирии

    2:20  22 Сентября 2017  /обновлено: 2:24  22 Сентября 2017
    39

    Власти США выделили $700 млн на гуманитарную помощь беженцам из Сирии

     

    Вашингтон, 22 сентября. США выделили дополнительные 697 миллионов долларов на помощь сирийским беженцам. Об этом сообщает госдепартамент США.

    Как сообщает американское внешнеполитическое ведомство, 516 миллионов долларов будут использованы, чтобы оказать помощь беженцам внутри Сирии. Еще 88 миллионов будут направлены на помощь беженцами в Иордании, 35 миллионов - в Турции, 29 миллионов - в Ливане, 15 миллионов - в Ираке, 13 миллионов - в Египте и 2 миллиона - в других странах региона.

    Напомним, что с 2012 года США потратили на гуманитарную помощь беженцами из Сирии около 7,4 миллиардов долларов.

    Ранее RT сообщало, что США выделили 575 миллионов долларов на борьбу с голодом в четырёх странах

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #сша #сирия #госдеп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 8112

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29045

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41762

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20697

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8272
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: с начала операции от боевиков ИГ освобождено почти 90% территории страны

        Сирия: с начала операции от боевиков ИГ освобождено почти 90% территории страны

        0:24   22 Сентября 2017
        217
        Сирия: военные РФ рассказали подробности боя против боевиков в Идлибе

        Сирия: военные РФ рассказали подробности боя против боевиков в Идлибе

        23:52   21 Сентября 2017
        3798
        Лавров упрекнул НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

        Лавров упрекнул НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

        23:10   21 Сентября 2017
        76
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24   21 Сентября 2017
        8112