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Новости Сирии
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Политика
Чавушоглу высоко отозвался о предстоящей встрече Путина и Эрдогана
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    Чавушоглу высоко отозвался о предстоящей встрече Путина и Эрдогана

    2:09  22 Сентября 2017
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    Чавушоглу высоко отозвался о предстоящей встрече Путина и Эрдогана

    Нью-Йорк, 22 сентября. В ближайшее время состоится встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил важность предстоящей встречи.

    «Хорошо, когда лидеры встречаются, у них есть возможность обсудить двусторонние вопросы, международную повестку. Президент Эрдоган настроен встретиться с Владимиром Путиным», – отметил глава МИД Турции.

    По его словам, встреча пройдет уже в ближайшем будущем.

    Как пишет газета «Известия», Чавушоглу отметил, что Путин и Эрдоган регулярно встречаются для обсуждения ряда двусторонних вопросов.

    Предполагается, что главными вопросами предстоящей встречи двух президентов станет ситуация в Сирии, а также закупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

     

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #путин #эрдоган #чавушоглу
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