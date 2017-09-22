Чавушоглу высоко отозвался о предстоящей встрече Путина и Эрдогана

В Избранное

Нью-Йорк, 22 сентября. В ближайшее время состоится встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил важность предстоящей встречи.

«Хорошо, когда лидеры встречаются, у них есть возможность обсудить двусторонние вопросы, международную повестку. Президент Эрдоган настроен встретиться с Владимиром Путиным», – отметил глава МИД Турции.

По его словам, встреча пройдет уже в ближайшем будущем.

Как пишет газета «Известия», Чавушоглу отметил, что Путин и Эрдоган регулярно встречаются для обсуждения ряда двусторонних вопросов.

Предполагается, что главными вопросами предстоящей встречи двух президентов станет ситуация в Сирии, а также закупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400.