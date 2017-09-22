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Новости Сирии
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В ООН назвали сирийский кризис самым крупным за последнее время
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    В ООН назвали сирийский кризис самым крупным за последнее время

    2:22  22 Сентября 2017  /обновлено: 2:25  22 Сентября 2017
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    В ООН назвали сирийский кризис самым крупным в истории

    Нью-Йорк, 22 сентября. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что сирийский кризис продолжает оставаться самым крупным за последнее время, несмотря на снижение насилия в стране.

    В ходе встречи высокого уровня по Сирии, прошедшей в рамках 72-й Генеральной Ассамблеи ООН, Гранди отметил, что до сих пор в свои дома не могут вернуться 5 миллионов жителей Сирии.

    Также он подчеркнул важность инициативы главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини о проведении в Брюсселе второй конференции доноров Сирии, запланированной на весну следующего года.

    Ранее Газета.ру сообщала, что переговоры в Астане по Сирии привели к значительному снижению насилия. Об этом заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступая в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #оон #кризис
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