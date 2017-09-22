В ООН назвали сирийский кризис самым крупным за последнее время

В Избранное

Нью-Йорк, 22 сентября. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что сирийский кризис продолжает оставаться самым крупным за последнее время, несмотря на снижение насилия в стране.

В ходе встречи высокого уровня по Сирии, прошедшей в рамках 72-й Генеральной Ассамблеи ООН, Гранди отметил, что до сих пор в свои дома не могут вернуться 5 миллионов жителей Сирии.

Также он подчеркнул важность инициативы главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини о проведении в Брюсселе второй конференции доноров Сирии, запланированной на весну следующего года.

Ранее Газета.ру сообщала, что переговоры в Астане по Сирии привели к значительному снижению насилия. Об этом заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступая в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.