Гатилов: РФ считает неприемлемой политизацию вопроса о гумпомощи Сирии

В Избранное

Нью-Йорк, 22 сентября. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов заявил, что политизация вопроса о гуманитарной помощи сирийцам является неприемлемой.

«В нынешних условиях, когда в свои дома, в том числе в зонах деэскалации, возвращаются сотни тысяч людей, требуется объемная гуманитарная помощь - по линии ООН и другим каналам, — отметил он в ходе встречи высокого уровня по Сирии на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Гатилов также подчеркнул, что Сирия обладает огромными гуманитарными потребностями, в частности, остро стоит проблема разминирования.

Он подчеркнул, что сейчас эту работу выполняют российские специалисты, однако необходимо, чтобы к ней подключались ООН и другие страны.

Ранее Газета.ру сообщала, что коалиция во главе с США провела встречу «лицом к лицу» с Россией по ситуации в Сирии.