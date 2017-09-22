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Новости Сирии
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Гатилов: РФ считает неприемлемой политизацию вопроса о гумпомощи Сирии
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    Гатилов: РФ считает неприемлемой политизацию вопроса о гумпомощи Сирии

    2:02  22 Сентября 2017  /обновлено: 2:03  22 Сентября 2017
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    Гатилов: РФ считает неприемлемой политизацию вопроса о гумпомощи Сирии

    Нью-Йорк, 22 сентября. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов заявил, что политизация вопроса о гуманитарной помощи сирийцам является неприемлемой.

    «В нынешних условиях, когда в свои дома, в том числе в зонах деэскалации, возвращаются сотни тысяч людей, требуется объемная гуманитарная помощь - по линии ООН и другим каналам, — отметил он в ходе встречи высокого уровня по Сирии на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

    Гатилов также подчеркнул, что Сирия обладает огромными гуманитарными потребностями, в частности, остро стоит проблема разминирования.

    Он подчеркнул, что сейчас эту работу выполняют российские специалисты, однако необходимо, чтобы к ней подключались ООН и другие страны.

    Ранее Газета.ру сообщала, что коалиция во главе с США провела встречу «лицом к лицу» с Россией по ситуации в Сирии.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #оон #геннадий гатилов
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