Петербуржцы о фильме «Матильда»: Моя мама сказала, что пойдет, потому что она против. ФАН-ТВ

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Одним из самых ожидаемых отечественных фильмов этого года стала нашумевшая картина режиссера Алексея Учителя «Матильда». В последние же дни обсуждения новой ленты достигли настоящего пика, ведь в октябре фильм должен выйти в широкий прокат на больших экранах. Стоит упомянуть о том, что несколько сетевых кинотеатров уже отказались от проката из соображений безопасности. До массовой премьеры показ фильма должен был состояться перед менее широкой аудиторией – гостями и участниками выставки «Кино Экспо», которая проходит в петербургском «Экспофоруме», но потом гостям мероприятия сообщили, что показ отменяется. Мнения потенциальных зрителей собирала съемочная группа ФАН-ТВ.

– Я очень жду. Мне кажется, я давно не ждала какого-то фильма так, как «Матильду», – делится Анна Вострецова. – Изначально потому, что это Учитель. А во-вторых, мне непонятно, почему подняли шумиху. Насколько я знаю, если изучить сценарий, там царь показан не так, как нам пытаются преподнести, и, на самом деле, изображен тем человеком, который (и, если вы читали историю, так и есть на самом деле) предпочел любви Родину, Россию. Почему сейчас такая возня вокруг этого, я не понимаю. Он там показан настоящим императором. Мне интересно посмотреть и понять.

– Я думала, что сегодня, на этой конференции удастся посмотреть, – сетует Инесса Мудрова. – К сожалению, не получится. А вообще, я учусь в Санкт-Петербургском Государственном институте кино и телевидения, и мы с ребятами все очень ждем, чтобы пойти и посмотреть. Честно, я хочу сама разобраться в этом, потому что реальный ажиотаж. Реально, все люди хотят посмотреть. И мне самой уже очень интересно, что же там за фильм такой, почему так много о нем говорят? Я очень хочу сходить и составить свое мнение об этом фильме.

Другая студентка института кино и ТВ Евгения Боровкова тоже с нетерпением ждет картину, а раздувание споров и конфликтов считает весьма успешной PR-акцией:

– Это же вполне вероятно, такой ход ради кассовых сборов, которые будут на самом деле. Моя мама, например, не смотрит современное кино. Но она сказала, что пойдёт на «Матильду» только потому, что она против. Не против «Матильды», а против того, что творят по отношению к этому фильму без объяснения причин. Но есть и знакомые, которые сказали «нет, нет и нет!», они считают, что это неправильно, не нужно и против религии. Это очень умный ход. Потому что в России перестают верить в российское кино. Особенно молодежь, она его не смотрит. А тут – исторический фильм, с такой PR-кампанией. Ну, это же понятное дело, что он будет популярен. Я как молодой представитель современного, студенческого кинообщества с большим нетерпением жду этот фильм просто потому, что вокруг него много разговоров, и он раскрывает те исторические факты, которые, может быть, были реальностью, а может быть, нет. Это момент, который всегда будет спорным и всегда в вопросе. Это будет исторический фильм, но многие будут понимать, что это всё неправда. Но это как попытка воспитать новое поколение, потому что оно растет на кино, в том числе на российском. И тут уже нужно воздействовать на них через экраны кинотеатров, телевизоров и Интернет-платформ.

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Участник форума «Кино Экспо» Дмитрий Кривакин придерживается того же мнения, которое недавно озвучил министр культуры РФ Владимир Мединский:

– Я наслышан о том, что фильм очень очерняют, – в том плане, что в фильме указываются факты, которые порочат честь царской семьи. Но даже не смотря фильм, можно уже положиться на мнение нашего министра культуры, который, посмотрев его, сказал, что не видит никаких признаков порочения семьи царя. Я считаю, что это история, и ее нужно знать в любом случае, неважно, какие факты – хорошие или плохие. Мы все равно должны знать и понимать, что это часть нашей культуры.

Гостьи фестиваля Кетеван и Евгения признались корреспондентам ФАН-ТВ, что вряд ли бы пошли в кино на исторический фильм, если бы не шумиха вокруг «Матильды»:

– Сейчас такой ажиотаж вокруг него, это подогревает интерес, поэтому хочется посмотреть. Нам кажется, все это делается для большей рекламы, чтобы вызвать интерес у населения, зрителей. Потому что даже те, кто не собирался пойти, захотят узнать, с чем же это связано.

В сердце Урала – Екатеринбурге – ленту тоже окружают пересуды, провокации, критика и хвальба. Об этом ФАН-ТВ рассказала Диана Курамшина, жительница Урала:

– У нас тоже проводился кинофестиваль, и тоже был повышенный интерес к этому фильму. Мы, в принципе, ждем его. Потому что о нем очень противоречивые отзывы, хочется самим оценить и понять, что и насколько правда. Мы читали синопсис, историю. Представляем, о чем в фильме идет речь, кто играет. Но хочется после просмотра понять конкретно – какие сцены, какой сюжет.

Впрочем, широкий общественный резонанс, который вызвал фильм «о пуантах и короне», не выплеснулся за пределы России. В Казахстане, например, кинотеатры готовятся к прокату «Матильды» как к рядовой премьере: никаких баррикад и мер по усилению безопасности. Об этом поведали участники форума из сопредельного государства.

– Для нас в Казахстане этот фильм не нашумевший, поэтому и ожидания особого нет, – рассуждает Юлия Юсупова. – Абсолютно никакого шума вокруг этого фильма у нас нет. Здесь (в Петербурге – прим. ред.) мы столкнулись с этим, но пока только на показе, точнее, когда узнали, что фильма не будет. По каким причинам отменили, нам не сообщили, но тут уже Интернет нам в помощь.

– Какую информацию нашли о причинах?

– Просто ажиотаж и то, что повсюду требуют его отмены… Дальше не стали просматривать, потому что времени немного, а у нас немножко другая цель: обойти всё, познакомиться с людьми и усовершенствовать работу своего кинотеатра.

В «Экспофоруме» «Матильда» все же состоялась, но сугубо для представителей киноиндустрии, которым теперь предстоит решить, брать или не брать ленту в прокат. Подписка о неразглашении деталей и повышенные меры безопасности, включая досмотр личных вещей и документов всех зрителей, стали обязательными условиями показа.

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