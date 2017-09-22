Де Мистура высоко оценил встречу по Сирии на полях Генассамблеи ООН

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Нью-Йорк, 22 сентября. Встреча высокого уровня по Сирии, проходящая на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, была высоко оценена спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Это очень хорошая встреча», – отметил дипломат, покидая зал совещаний.

Встреча была проведена по инициативе Евросоюза. Российскую сторону на ней представлял заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов.