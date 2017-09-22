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Политика
Де Мистура высоко оценил встречу по Сирии на полях Генассамблеи ООН
Политика
Де Мистура высоко оценил встречу по Сирии на полях Генассамблеи ООН
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    Де Мистура высоко оценил встречу по Сирии на полях Генассамблеи ООН

    1:47  22 Сентября 2017
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    Де Мистура высоко оценил встречу по Сирии на полях Генассамблеи ООН

    Нью-Йорк, 22 сентября. Встреча высокого уровня по Сирии, проходящая на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, была высоко оценена спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    «Это очень хорошая встреча», – отметил дипломат, покидая зал совещаний.

    Встреча была проведена по инициативе Евросоюза. Российскую сторону на ней представлял  заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #оон #де мистура #гатилов
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