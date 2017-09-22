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Политика
Де Мистура высоко оценил встречу по Сирии на полях Генассамблеи ООН
Новости Сирии
Сирия: Россия поддержала идею Саудовской Аравии об объединении оппозиции
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    Сирия: Россия поддержала идею Саудовской Аравии об объединении оппозиции

    1:46  22 Сентября 2017
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    Сирия: Россия поддержала идею Саудовской Аравии об объединении оппозиции

    Нью-Йорк, 22 сентября. Россия поддерживает усилия Саудовской Аравии по созданию единой представительной делегации сирийской оппозиции для переговоров в Женеве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

    В ходе встречи высокого уровня по Сирии на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН Гатилов отметил, что необходимо поддержать усилия по формированию единой представительной делегации оппозиции, которая могла бы вступить в переговоры с официальными властями Сирии в Женеве.

    «Мы поддерживаем соответствующие инициативы Саудовской Аравии», — подчеркнул дипломат.

    Сирия: Россия поддержала идею Саудовской Аравии об объединении оппозиции

    Как сообщала ранее «Газета.ру», в августе в Эр-Рияде прошла встреча трех основных групп оппозиции Сирии: «московской», «каирской» и «эр- риядской». Участники встречи не смогли договориться о создании единой делегации. Очередной раунд консультаций должен пройти в октябре.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #гатилов #саудовскаяаравия
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