Сирия: Россия поддержала идею Саудовской Аравии об объединении оппозиции

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Нью-Йорк, 22 сентября. Россия поддерживает усилия Саудовской Аравии по созданию единой представительной делегации сирийской оппозиции для переговоров в Женеве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

В ходе встречи высокого уровня по Сирии на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН Гатилов отметил, что необходимо поддержать усилия по формированию единой представительной делегации оппозиции, которая могла бы вступить в переговоры с официальными властями Сирии в Женеве.

«Мы поддерживаем соответствующие инициативы Саудовской Аравии», — подчеркнул дипломат.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в августе в Эр-Рияде прошла встреча трех основных групп оппозиции Сирии: «московской», «каирской» и «эр- риядской». Участники встречи не смогли договориться о создании единой делегации. Очередной раунд консультаций должен пройти в октябре.