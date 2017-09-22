Могерини назвала женевские соглашения гарантией долгосрочного мира в Сирии

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Женева, 22 сентября. Соглашения по мирному урегулированию Сирии, работа над которыми сейчас ведется в Женеве, должны стать гарантией установления долгосрочного мира в Сирии. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

«Долгосрочного мира в Сирии не будет без всесторонних соглашений, переговоры по которым ведутся в Женеве под эгидой ООН», — сказала Могерини во время выступления на министерском заседании по Сирии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Она подчеркнула, что для мирного урегулирования в Сирии необходима выработка «широкого политического соглашения».