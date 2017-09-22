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Политика
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Политика
Могерини назвала женевские соглашения гарантией долгосрочного мира в Сирии
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    Могерини назвала женевские соглашения гарантией долгосрочного мира в Сирии

    1:29  22 Сентября 2017
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    Могерини назвала женевские соглашения гарантией долгосрочного мира в Сирии

    Женева, 22 сентября. Соглашения по мирному урегулированию Сирии, работа над которыми сейчас ведется в Женеве, должны стать гарантией установления долгосрочного мира в Сирии. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

    «Долгосрочного мира в Сирии не будет без всесторонних соглашений, переговоры по которым ведутся в Женеве под эгидой ООН», — сказала Могерини во время выступления на министерском заседании по Сирии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

    Она подчеркнула, что для мирного урегулирования в Сирии необходима выработка «широкого политического соглашения».

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #оон #могерини #женева
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